В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

Правоохранители проводят расследование и расценивают инцидент как несчастный случай.

В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.

Марвин Хаджос зашёл в клетку, где содержалась крупная нелетающая птица, чтобы покормить её. Спасатели считают, что пожилой мужчина споткнулся и упал, после чего казуар вцепился в него своими гигантскими когтями.

Фермер был доставлен в госпиталь, где скончался от нанесённых ему ранений. Полиция проводит расследование обстоятельств случившегося. Правоохранители расценивают произошедшее как несчастный случай.

Как отмечается, Хаджос десятилетиями занимался экзотическими животными, в том числе держал на ферме лам.

Казуары обитают в тропических лесах Новой Гвинеи и на северо-востоке Австралии, их вес может превышать 45 килограммов. Эти птицы могут набирать скорость до 50 километров в час, а длина их когтей составляет порядка 12 сантиметров.

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