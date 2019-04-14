Астрономы сообщили об обнаружении новой вероятной экзопланеты

Предполагаемую зарождающуюся планету из звёздной системы Проксима Центавра назвали Проксима c.

Европейские астрономы сообщили об открытии возможной второй экзопланеты около ближайшей к Солнцу звезды — красного карлика Проксима Центавра. Учёные соберут дополнительные данные для подтверждения своего возможного открытия. Если оно подтвердится, то впервые удастся запечатлеть подобное небесное тело на фотографии в диапазоне видимого излучения.

Отметим, ранее удавалось сделать фото экзопланет лишь в инфракрасном спектре. В противном случае свет расположенной рядом с ними звезды скрывал планеты. Уникальность новой вероятной экзопланеты, которой дали название Проксима с, в том, что она находится на значительном удалении от звезды, а потому шанс её разглядеть больше, чем у открытой ранее в этой же звёздной системе Проксимы b.

Астрономы намерены разглядеть Проксиму при помощи новейшей обсерватории James Webb, которую должны вывести на орбиту в марте 2021 года.

— Пока что это только планета-кандидат. Это очень важно подчеркнуть, — цитирует журнал Scientific American одного из авторов исследования, Марио Дамассо.

По предварительным данным, если существование данной экзопланеты подтвердится, то она, по мнению учёных, больше Земли. При этом её масса превышает земную как минимум в шесть раз. Один оборот вокруг своей звезды Проксима совершает примерно за 1900 дней. Она удалена от красного карлика Проксима Центавра в 1,5 раза больше, чем Земля от Солнца. Но энергия звезды значительно слабее, чем у Солнца. А потому Проксима с попадает в категорию планет, где невозможна земная форма жизни.