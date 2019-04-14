В Минприроды заявили, что причиной пожара в Лосином Острове мог стать поджог

По данным ведомства, сгорело 3,2 тысячи кубометров порубочных остатков и штабелей с брёвнами.

Причиной пожара в парке "Лосиный Остров" вечером 13 апреля мог стать поджог. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

— Мы предполагаем, что это поджог. На территории парка проводились работы по очистке от сухостоя и деревьев, уничтоженных короедом-типографом в 2018 году, — заявил директор национального парка Игорь Сафронов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

По его словам, вероятнее всего, распиленные деревья подготавливали к вывозу, облили бензином и подожгли. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф рассказывал о пожаре в Подмосковье на территории парка "Лосиный Остров".