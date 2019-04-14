Две пермские школьницы попали в больницу из-за свёртка с неизвестным веществом

После инцидента вещество направлено на экспертизу для установления его происхождения.

В Пермском крае две школьницы девяти лет попали в больницу с недомоганием после того, как попробовали содержимое найденного на улице свёртка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

— Установлено, что девочки нашли на улице свёрток, попробовали содержимое и почувствовали недомогание, — говорится в сообщении.

В настоящее время вещество направлено на экспертизу, которая установит его происхождение.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Якутске школьница случайно отравила одноклассников "антидепрессантами".