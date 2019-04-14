Две пермские школьницы попали в больницу из-за свёртка с неизвестным веществом

В Пермском крае две школьницы девяти лет попали в больницу с недомоганием после того, как попробовали содержимое найденного на улице свёртка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
— Установлено, что девочки нашли на улице свёрток, попробовали содержимое и почувствовали недомогание, — говорится в сообщении.
В настоящее время вещество направлено на экспертизу, которая установит его происхождение.
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