В Совфеде отреагировали на передачу Киеву грамоты Петра I

Сенатор Франц Клинцевич отметил, что переданный Берлином документ является собственностью "российского государства".

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал передачу грамоты Петра I Киеву Германией попыткой повлиять на результаты президентских выборов на Украине.

В посте в "Фейсбуке" сенатор написал о прямом вмешательстве Берлина "во внутренние дела Украины" и напомнил, что документ о назначении киевского митрополита является собственностью "российского государства".

Грамота была утеряна в годы Второй мировой войны, а с конца 1950-х годов находилась в библиотеке Института по изучению истории Восточной Европы и страноведения Университета Тюбингена.

В марте 2019 года документ был передан украинской стороне, а 13 апреля прибыл в Киев из Германии. Грамоту пообещали выставить в национальном заповеднике "София Киевская".