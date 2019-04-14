Милонов заявил в полицию о нападении на штрафстоянке. Но не всё так просто

По словам депутата, конфликт спровоцировали эвакуаторщики, которые якобы отказывались возвращать машину владельцу. Но они всё отрицают.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он утверждает, что в отношении него применили физическую силу на штрафстоянке в Санкт-Петербурге. Как рассказал сам политик телеграм-каналу Life Shot, он помогал своему другу забрать эвакуированный автомобиль. Но вскоре возник конфликт с сотрудниками стоянки, поскольку внешний вид автомобиля не соответствовал тому, когда машину эвакуировали.

— Первое, что я заметил — пьяных сотрудников эвакуатора, которые распивали алкоголь. Администратор вёл себя неадекватно. Сказал, что они машины только хранят, а доставляет им их другая фирма. Мы считаем, что машина была эвакуирована без сотрудника полиции (на фото их не видно) и протокол был составлен тоже без него уже в другом месте. На фото — машина чистая, на штрафстоянке она вся в грязи, то есть, вероятно, на машине ездили. Никаких претензий никто не принимает. Говорят, звоните начальнику по телефону, который не работает. Когда я стал выяснять, они позвонили начальнику, который велел нас оттуда выгнать, — заявил Виталий Милонов.

Депутат не стал уточнять, получил ли он какие-либо повреждения или травмы в результате инцидента, но отметил, что сейчас с ним всё хорошо.

Со своей стороны сотрудники штрафстоянки категорически опровергают сообщения о нападении на Милонова. Как приводит слова участника конфликта 31-летнего Ивана Безменникова телеграм-канал "Mash на Мойке", мужчина и не думал применять силу в отношении парламентария, тем более, что сразу его узнал. Сотрудник стоянки уточнил, что общался с Виталием Милоновым и его другом вежливо и корректно, но когда они пытались прорваться на стоянку, депутата всего лишь зажало дверью.

Теперь в обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранительные органы.