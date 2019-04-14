В Совфеде ответили на призыв Бразилии и США к России прекратить поддержку Мадуро

Ранее Вашингтон и Бразилиа согласились продолжить работу над противостоянием политическому, экономическому и гуманитарному кризису в Венесуэле.

США попытками свергнуть законно избранных глав государств ввергают страны в гражданские войны. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.

— Соединённые Штаты, свергая законно избранных руководителей государств, ввергают эти страны в гражданские войны. Достаточно посмотреть на Сирию, Ливию и Ирак. Деятельность США наносит большой вред мировому сообществу, — сказал Цеков.

По его словам, в отличие от Соединённых Штатов, поддержка и твёрдая позиция России в отношении других государств и, в частности, венесуэльского лидера Николаса Мадуро приводила к стабилизации ситуации в стране и прекращению конфликтов.

Цеков добавил, что именно к госсекретарю США Майку Помпео нужно обращаться "с требованием перестать защищать человека, который незаконно провозгласил себя президентом Венесуэлы", имея в виду оппозиционера Хуана Гуайдо.

Напомним, ранее Вашингтон и Бразилиа выпустили заявление, в котором согласились продолжить работу над противостоянием кризису в Венесуэле, и призвали Россию прекратить поддержку Николаса Мадуро.