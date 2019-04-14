Участником Тотального диктанта в США стал 95-летний ветеран ВОВ

Сам мужчина отметил, что текст не вызывал у него затруднений, а пожаловался лишь на строчки на листах.

В Нью-Йорке участником международной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант" стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев. Об этом ТАСС рассказала координатор проектов общества "Русская молодёжь Америки" Елена Ямпольская.

— В этом году диктант писал наш любимый Николай Зайцев — 95-летний ветеран... Никаких затруднений тест у него не вызвал, ветеран пожаловался только на то, что плохо видны строчки на листах, — рассказала Ямпольская.

После окончания диктанта он пообщался с молодёжью, рассказал о былых подвигах и о военном времени, а также сообщил, что ко Дню Победы выйдет его новая статья в "Аргументах и фактах".

Как ранее писал Лайф, Тотальный диктант прошёл в 79 странах мира, в нём приняли участие более 250 тысяч человек.