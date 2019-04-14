В Туве девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания

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В Туве девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания

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Фото: © РИА Новости/Александр Демченко

По факту побега назначена служебная проверка, розыском беглецов занимаются правоохранители.

В Туве девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД России.

В результате побега дежурный сотрудник получил телесные повреждения, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Розыском беглецов занимаются правоохранители Тувы, Хакасии и Красноярского края. По факту побега задержанных назначена служебная проверка.

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