Автобус с российскими моряками попал в ДТП в Норвегии

В Норвегии российский автобус съехал с дороги в коммуне Ботсфьорд из-за сильного ветра. Об этом сообщает Radio Nord Norge. В полиции губернии Финнмарк уточнили, что в автобусе находилось 22 человека. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным ИА "Северпост.ru", в автобусе ехали российские моряки — они направлялись в Мурманск. Мужчины не могли самостоятельно вызвать помощь из-за отсутствия сотового покрытия в районе аварии. Вызвать сотрудников экстренных служб морякам помогли волонтёры Красного Креста, проверявшие охотничьи и гостевые дома вдали от основной дороги.

По словам спасателя, скорость ветра в районе ДТП достигала 12 метров в секунду.