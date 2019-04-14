Ватерполисты в Москве устроили жёсткую драку прямо в бассейне — видео

В Москве участники матча любительских команд по водному поло устроили массовую драку прямо в бассейне, а её участником стал один из тренеров.

На кадрах видно, как потасовка развязывается в районе одного из бортиков. По-видимому, спровоцировал её тренер одной из команд. После этого он прыгнул в бассейн двумя ногами вперёд прямо на игрока команды соперников.

Как стало известно Лайфу, наставник команды мог находиться в состоянии алкогольного опьянения и в ходе матча некультурно себя вёл. В результате инцидента никто не пострадал.