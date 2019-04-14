В Киеве в связи с "дебатами" Порошенко усилили охрану — видео

В настоящее время ситуация в центре украинской столицы спокойная, движение по улицам свободное.

В центре Киева усилили охрану в районе национального спорткомплекса "Олимпийский", куда сегодня собирается прибыть Пётр Порошенко. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, ситуация в городе спокойная, движение по улицам свободное. Вокруг стадиона дежурят военные Нацгвардии и усиленные наряды полиции.

Напомним, после проведения первого тура выборов президента Украины комик Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты, которые планировались 19 апреля на стадионе "Олимпийский". Шоумен намерен задать оппоненту вопросы, которые накопились у избирателей. Порошенко принял вызов соперника, однако позже стал утверждать, что мероприятие должно пройти 14-го числа.