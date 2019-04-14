Штаб Порошенко назвал условие его участия в дебатах с Зеленским 19 апреля

По словам представителей действующего президента Украины, дебаты не должны совпадать по времени с эфиром дебатов в студии "Общественного телевидения".

Действующий президент Украины Пётр Порошенко готов прийти на дебаты со своим соперником на пост нового главы государства Владимиром Зеленским 19 апреля при выполнении одного условия: встреча на киевском стадионе "Олимпийский" не должна совпадать по времени с проведением дебатов в эфире "Общественного". Об этом украинским СМИ сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

— Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не будет противоречить законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но, поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должен быть на "Общественном телевидении", как законопослушный гражданин, Порошенко пойдёт на общественное ТВ, а законодательство гласит, что 19-го числа должны состояться дебаты на "Общественном", и ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требование закона, — рассказал Медведев.

Напомним, после проведения первого тура выборов президента Украины кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко. Они должны состояться 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Шоумен планирует задать оппоненту вопросы, которые накопились у избирателей. Действующий глава Украины принял вызов соперника, однако позже стал утверждать, что мероприятие должно пройти 14-го числа.

В штабе Зеленского раскритиковали Порошенко, подчеркнув, что в законе Украины чётко указано, в какой день должна пройти встреча кандидатов, менять её в одностороннем порядке Порошенко не вправе, тем более с привлечением президентских ресурсов.

Как сообщал Лайф, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.