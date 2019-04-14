Названы самые дешёвые направления для весенних путешествий из Москвы

Список городов, куда весной можно дёшево слетать из Москвы, возглавляют Калуга, Чебоксары и Санкт-Петербург. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".

Специалисты сервиса Aviasales проанализировали минимальные цены на перелёты из столицы в другие города России и назвали направления, билеты на которые обойдутся дешевле.

Эксперты уточнили, что билет из Москвы в Калугу и обратно стоит в среднем 1300 рублей. По сравнению с весной 2018 года стоимость увеличилась примерно на четверть.

Слетать в Чебоксары можно, потратив 4500 рублей, — билеты подешевели на 3% по сравнению с показателями прошлогодней весны.

Авиапутешествие в Санкт-Петербург стоит в среднем 4600 рублей — билеты за год подорожали на 5%.

В список городов для бюджетных перелётов из Москвы также попали Петрозаводск, Набережные Челны и Казань.

Ранее Лайф писал, что самыми популярными городами для путешествий на поезде на майские праздники у россиян стали Москва, Санкт-Петербург и Казань.