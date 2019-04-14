На трассе в Подмосковье расстреляли двух человек

По данным следствия, конфликт между людьми возник из-за возврата денег за некачественный товар.

В Подмосковье на трассе погиб мужчина и ещё один попал в больницу после того, как неизвестный открыл по ним огонь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Московской области.

— Ночью вблизи посёлка Измайлово Ленинского района на автодороге между группой людей произошёл конфликт, возникший на почве возврата денежных средств за некачественный товар, — говорится в сообщении.

Неизвестный выстрелил по оппонентам не менее трёх раз из неустановленного оружия. По факту инцидента следователи возбудили дело по статьям "Убийство" и "Незаконное владение огнестрельным оружием".