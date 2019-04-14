В Нижнекамске двухлетний мальчик выжил после падения с четвёртого этажа

Ребёнок забрался на подоконник, навалился на москитную сетку и вместе с ней упал вниз.

В Нижнекамске двухлетний малыш выпал из окна четвёртого этажа и выжил. Об этом сообщает Нижнекамская телерадиокомпания.

Ребёнок получил серьёзные травмы: у него диагностированы перелом черепа и ушиб головного мозга. Мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По данным СМИ, мать ребёнка была пьяна в тот момент, когда малыш забрался на подоконник и навалился на москитную сетку.

Ранее Лайф писал про первоклашку, которая после падения с 26-го этажа отряхнулась и пошла дальше.