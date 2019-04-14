Гора из "Игры престолов" признался, что получил роль через "Фейсбук"

Актёр рассказал, что, когда он получил сообщение, не стал на него отвечать, потому что посчитал письмо шуткой.

Исполнитель роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале "Игра престолов" Хафтор Бьёрнссон признался, что получил роль в сериале через "Фейсбук". Об этом он рассказал в беседе с каналом CNBC.

— Когда я получил сообщение, я прочитал его и даже не ответил, потому что, вы знаете, я просто подумал, что это кто-то шутит. Я просто не воспринимал это всерьёз, — сказал он.

Бьёрнссон добавил, что в то время ему было всего 24 года, он был фанатом "Игры престолов", но не имел никакого актёрского опыта. В итоге, пройдя кастинг, он получил роль Горы в четвёртом сезоне сериала.

Ранее Лайф рассказывал, что Хафтора Бьёрнссона в пятый раз признали самым сильным человеком в Европе.