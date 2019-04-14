Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

Как минимум шестеро пассажиров микроавтобуса получили различные травмы, один из них находится в реанимации.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом в Ордынском районе Новосибирской области, где легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате инцидента погибли женщина — водитель "Оки". Пассажиры и водитель микроавтобуса получили различные травмы.

— Женщина, управляя автомобилем "Ока", выехала на встречную полосу и совершила столкновение с микроавтобусом Mercedes. Водитель автомобиля погибла, — сообщил ТАСС представитель регионального УМВД.

Как уточнили правоохранители, в микроавтобусе в момент аварии находились восемь человек. Практически все они получили ушибы и ссадины, но двум потребовалась госпитализация.

— Один из пассажиров находится в реанимации, ещё у одного перелом ноги. Они госпитализированы, — сообщили в больнице Ордынского района.