В Крыму заявили, что Украина пытается сорвать визит немецкой делегации в Ялту

Несмотря на это, парламентарии из Германии посетят Крым, а поездка будет носить частный характер.

Киевские власти всячески пытаются помешать визиту немецкой делегации на Ялтинский международный экономический форум. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Комитета по межнациональным отношениям парламента Крыма координатор визита Юрий Гемпель.

— Украинские власти по линии своего МИД запугивают представителей делегации из ФРГ, которые собираются посетить Крым на предстоящей неделе, чтобы в том числе принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме, — заявил Гемпель.

Речь идёт о представителях партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Левые". При этом визит представителей АдГ будет носить частный характер, о чём они уведомили других членов партии.

По словам Гемпеля, несмотря на попытки давления, визит немецкой делегации состоится, а её участники были готовы к такой реакции украинских властей, и они не боятся попадания в санкционные списки Незалежной.