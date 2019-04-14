В Крыму заявили, что Украина пытается сорвать визит немецкой делегации в Ялту

Киевские власти всячески пытаются помешать визиту немецкой делегации на Ялтинский международный экономический форум. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Комитета по межнациональным отношениям парламента Крыма координатор визита Юрий Гемпель.
— Украинские власти по линии своего МИД запугивают представителей делегации из ФРГ, которые собираются посетить Крым на предстоящей неделе, чтобы в том числе принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме, — заявил Гемпель.
Речь идёт о представителях партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Левые". При этом визит представителей АдГ будет носить частный характер, о чём они уведомили других членов партии.
По словам Гемпеля, несмотря на попытки давления, визит немецкой делегации состоится, а её участники были готовы к такой реакции украинских властей, и они не боятся попадания в санкционные списки Незалежной.
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