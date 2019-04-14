Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов

Украинский боксёр Александр Усик обратился к соотечественникам, призвав перестать смотреть телевизор. Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.

— Серьёзно, это жесть. Перестаньте смотреть этот ящик, который достаёт оставшиеся мозги из нашей головы и превращает их в непонятную субстанцию, непригодную к использованию в будущем, — сказал Усик.

Боксёр напомнил украинцам, что ситуация зависит только от них: чтобы что-то изменить в жизни, нужно прикладывать усилия, не надеяться на других.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине пройдёт 21 апреля. По итогам первого тура в него вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент страны Пётр Порошенко.

Ранее Лайф сообщал, что дебаты кандидатов в президенты Украины Зеленского и Порошенко могут пройти 19 апреля.