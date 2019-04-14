На избившего американца игрока "Спартака" завели два административных дела

На полузащитника московского "Спартака" Аяза Гулиева, который ранее оказался в центре скандала с избиением гражданина США Майкла Коула, завели два административных дела. Об этом сообщает Mash.

Оба они касаются правонарушений, связанных с дорожным движением. В частности, речь идёт о повторном проезде на красный свет и уклонении от уплаты штрафа. Гулиеву грозит штраф до десяти тысяч рублей или же лишение прав.

Напомним, 10 апреля в Москве на одном из пешеходных переходов игрок красно-белых Аяз Гулиев сломал нос гражданину США, который задел автомобиль игрока, переходя дорогу по зебре на зелёный сигнал светофора. В связи с инцидентом "Спартак" уже заявил о серьёзных дисциплинарных санкциях по отношению к Гулиеву.