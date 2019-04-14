В Подмосковье полицейские изъяли более 30 кг наркотиков

В автомобиле подозреваемых было найдено два пакета с порошкообразным веществом, а также брикеты и плитки.

Подмосковные полицейские изъяли из оборота более 30 кг наркотических средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что подозреваемыми по делу являются двое жителей Москвы в возрасте 29 лет и 41 года. В ходе досмотра их автомобиля сотрудниками ДПС было найдено два пакета с порошкообразным веществом, а также десять брикетов и семь плиток с наркотиками, предположительно, растительного происхождения.

Вскоре был проведён осмотр гаража, который они арендовали для хранения наркотиков. Там было найдено 37 свёртков с порошкообразным веществом и 58 пакетов, предположительно, с наркотиками растительного происхождения. По результатам экспертизы удалось установить, что полицейские изъяли более 30 кг амфетамина и гашиша.

Суд заключил подозреваемых под стражу.