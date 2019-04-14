Атаковавший авто посла в Лондоне "в знак протеста" включал украинские песни

Местный житель, заставший момент инцидента, рассказал, что нападавший был изначально агрессивно настроен.

Мужчина, намеренно протаранивший автомобиль посла Украины в Лондоне, заранее приехал к зданию посольства и громко включил украинскую музыку. Об этом рассказал очевидец случившегося Дарси Мерсер в беседе с газетой Daily Mail.

Местный житель рассказал, что он находился на своей веранде в момент, когда подозреваемый протаранил автомобиль и затем был задержан полицией. Дарси отметил, что перед инцидентом он безуспешно просил подозреваемого выключить громкую музыку.

— Я попросил его выключить музыку, но он сказал, что включил украинскую музыку для украинского посольства и был немного агрессивным, — сказал Дарси.

Напомним, 13 апреля неизвестный въехал в машину посла Украины в Лондоне. Позже полиция была вынуждена открыть огонь по машине нападавшего.