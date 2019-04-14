Американский беспилотник провёл разведку у границ России

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Американский беспилотник провёл разведку у границ России

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Фото: © Flickr/Toshi Aoki - JP Spotters

Принадлежащий США стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk провёл разведку у российских границ недалеко от Калининградской области. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Как уточняется, взлетевший с военно-морского аэродрома Сигонелла в Италии беспилотник был замечен в воздушном пространстве Литвы утром 14 апреля.

В последнее время иностранные разведывательные самолёты и беспилотные аппараты регулярно появляются вблизи границ России.

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