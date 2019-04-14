Певец Childish Gambino с помощью AirDrop подарил свои кроссовки гостям фестиваля

Актёр и музыкант Дональд Гловер, также известный как Childish Gambino, бесплатно раздал кроссовки посетителям музыкального фестиваля Coachella, который проходит в Калифорнии. Об этом сообщает Hypebeast.

Некоторые из посетителей фестиваля получили уведомления на iPhone с помощью AirDrop — на экранах их телефонов высветились фотографии кроссовок от Adidas.

Те, кто разрешил передачу файлов, получили сообщения о том, что бесплатную пару кроссовок можно получить на винтажном рынке в течение часа. Кроссовки были созданы в рамках коллаборации компании и музыканта и пока не поступили в продажу.

AirDrop позволяет передавать файлы между устройствами Apple по Bluetooth и Wi-Fi.

Как ранее писал Лайф, композиция This is America в исполнении Гловера стала лучшей песней года и получила награду как лучшая запись на церемонии Grammy.