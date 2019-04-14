У стадиона "Олимпийский" в Киеве появилось изображение Порошенко-панка

Сам лидер Незалежной уже прибыл на место дебатов и выступил с речью перед собравшейся публикой.

В Киеве на сцене у стадиона "Олимпийский" появилось изображение действующего президента Петра Порошенко в образе неформала и со слоганом "Прибавь драйва! Андеграунд с тобой!".

Как ранее писал Лайф, в Киеве в связи с "дебатами" кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского усилили охрану. Сам Порошенко настаивает, что мероприятие должно состояться сегодня. При этом ранее обговаривалась дата 19 апреля.

Порошенко уже прибыл на стадион, вышел на сцену под аккомпанемент выступающей группы и обратился к собравшейся публике.