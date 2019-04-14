Порошенко дал Зеленскому 45 минут на то, чтобы приехать на дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко дал кандидату на высший пост в стране Владимиру Зеленскому 45 минут, до 15:00, чтобы приехать в НСК "Олимпийский". Трансляцию дебатов ведёт телеканал "112 Украина".

— Думаю, что сегодня до стадиона из любой точки Киева можно доехать за 40 минут. Давайте мы дадим 40–45 минут, до 15:00. Мы ждём Зеленского, — заявил Порошенко.

Он также обратился к оппоненту, отметив, что тот наверняка уже вернулся из Парижа и готов с новыми силами прибыть на дебаты, которые он назвал ключевым элементом демократии.

После этого модератор дебатов дал Порошенко пять минут для вступительного слова.

Отметим, изначально кандидаты договаривались на проведение дебатов на "Олимпийском" 19 апреля, однако Порошенко решил установить свою дату и назначил дебаты на сегодня.

Ранее Лайф сообщал, что действующий президент Украины Пётр Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" в центре Киева. Он вышел на сцену под аккомпанемент выступающей группы.