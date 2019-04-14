Песков оценил безапелляционную позицию Турции по С-400

Россия приветствует безапелляционную позицию Турции по вопросу приобретения ЗРС С-400 у РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

— Мы приветствуем ту позицию, достаточно жёсткую и безапелляционную позицию, которую занял президент Эрдоган. Мы считаем, что только такая позиция позволит нам действительно свободно, суверенно выстраивать диалог, — сказал Песков.

По его словам, сейчас можно по пальцам пересчитать страны, которые могут проявлять себя суверенно и самостоятельно, и Россия, и Турция относятся именно к такой категории стран.

Напомним, что ранее вице-президент США Майк Пенс предъявил ультиматум властям Турции: или покупка российских ЗРК С-400, или членство в НАТО и покупка самолётов F-35. Однако турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявлял, что не откажется от сделки с РФ. Позже он отметил, что поставки российского комплекса в Турцию могут произойти до июля.