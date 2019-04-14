Новак: Весь мир уже устал от санкций

Глава Минэнерго России раскритиковал характер сложившихся в мире взаимоотношений.

Весь мир устал от бесконтрольного применения американских санкций в отношении различных стран. Такое заявление в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" сделал министр энергетики России Александр Новак в ходе Арктического форума.

— Думаю, весь мир устал от этих санкций, потому что эти санкции бесконтрольно сейчас распространяются на разные страны, — заявил Александр Новак.

Аналогичную точку зрения высказал помощник президента России Юрий Ушаков.

— Давно было пора устать, мне кажется, давно пора. Есть чем заниматься, занимались бы, там большой круг вопросов, который надо решать, — добавил помощник российского лидера.

В то же время президент Финляндии Саули Нийнистё подчеркнул, что санкции осложняют взаимоотношения стран, но при этом фактически не выполняют свою функцию и не являются помехой при выстраивании двусторонних отношений.

— Отношения нормальные настолько, насколько могут быть в сложившейся ситуации. Существуют санкции, есть вопросы по минским договорённостям, тем не менее, как президент Финляндии, я стараюсь улучшать наши отношения, — сказал президент Финляндии Саули Нийнистё.