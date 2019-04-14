Новак: Весь мир уже устал от санкций

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Новак: Весь мир уже устал от санкций

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Глава Минэнерго России Александр Новак. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Глава Минэнерго России раскритиковал характер сложившихся в мире взаимоотношений.

Весь мир устал от бесконтрольного применения американских санкций в отношении различных стран. Такое заявление в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" сделал министр энергетики России Александр Новак в ходе Арктического форума.

Думаю, весь мир устал от этих санкций, потому что эти санкции бесконтрольно сейчас распространяются на разные страны, — заявил Александр Новак.

Аналогичную точку зрения высказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Давно было пора устать, мне кажется, давно пора. Есть чем заниматься, занимались бы, там большой круг вопросов, который надо решать, — добавил помощник российского лидера.

В то же время президент Финляндии Саули Нийнистё подчеркнул, что санкции осложняют взаимоотношения стран, но при этом фактически не выполняют свою функцию и не являются помехой при выстраивании двусторонних отношений.

Отношения нормальные настолько, насколько могут быть в сложившейся ситуации. Существуют санкции, есть вопросы по минским договорённостям, тем не менее, как президент Финляндии, я стараюсь улучшать наши отношения, — сказал президент Финляндии Саули Нийнистё.

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