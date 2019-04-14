На Крите открыли парк имени Гагарина

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На Крите открыли парк имени Гагарина

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В Ираклионе у бюста первого побывавшего в космосе человека посадили оливковые деревья.

На греческом острове Крит открыли парк имени Юрия Гагарина, сообщает Creta Post.

В торжественной церемонии участвовали министр туризма Крита Елена Кундура, губернатор острова Ставрос Арнаутакис, другие официальные лица, российские космонавты и жители Ираклиона.

<p>Фото: © <a href="http://www.candiadoc.gr/2019/04/14/sto-irakleio-koyntoyra-kai-kosmonaytes-gia-ta-egkainia-toy-parkoy-gkagkarin-foto/" target="_blank">Candia Doc</a></p>

Как отмечается, парк считают международным проектом, символом мира и сотрудничества. Его разбили у бронзового бюста Юрия Гагарина, который был установлен в 2016 году в честь 55-летия первого полёта человека в космос и перекрёстного года России и Греции.

<p>Фото: © <a href="https://www.cretapost.gr/479320/parousia-ton-roson-kosmonafton-ta-egkenia-tou-parkou-gkagkarin/" target="_blank">Creta Post</a></p>

Мероприятие прошло спустя два дня после 58-летней годовщины со дня первого полёта человека в космос.

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