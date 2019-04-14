В Новой Москве сбежавший алабай набросился на двух подростков

Хозяин питомца рассказал, что пёс каким-то образом перепрыгивает двухметровый забор и уходит на прогулку.

В деревне Яхонтово Новой Москвы сбежавший алабай набросился на 12-летнюю школьницу и 17-летнего подростка. Об этом пишет газета МК.

Как отмечается, собака сбежала из коттеджа вечером 12 апреля. Животное укусило девочку за руку, после чего побежало в сторону юноши, который в этот момент шёл из магазина. Подросток успел запрыгнуть на ведро. После этого появился хозяин собаки, который смог успокоить своего питомца и отозвать его.

Мужчина позже рассказал, что алабай каким-то образом перепрыгивает через двухметровый забор и отправляется в одиночку на прогулку.

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