СМИ сообщили о давке на митинге в поддержку Порошенко в Киеве

На митинге в поддержку Петра Порошенко возле стадиона "Олимпийский" в Киеве произошла давка, сообщает РИА "Новости". При этом, по данным врачей, за помощью к ним никто не обращался.

Отмечается, что люди стали покидать территорию у здания стадиона, где проходил концерт, после того, как стало известно, что Владимир Зеленский на "дебаты" не приехал. При этом специального выхода организаторы не предусмотрели.

— Полицейские предложили людям попробовать выйти через рамки-металлодетекторы, через которые они заходили. Но через эти рамки продолжают заходить люди. Началась сильная давка, люди начали кричать друг на друга, — говорится в сообщении.

Дежурившие на месте врачи о пострадавших не сообщают.