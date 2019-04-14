СМИ сообщили о давке на митинге в поддержку Порошенко в Киеве

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СМИ сообщили о давке на митинге в поддержку Порошенко в Киеве

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Фото: © facebook/Евгений Плинский

На митинге в поддержку Петра Порошенко возле стадиона "Олимпийский" в Киеве произошла давка, сообщает РИА "Новости". При этом, по данным врачей, за помощью к ним никто не обращался.

Отмечается, что люди стали покидать территорию у здания стадиона, где проходил концерт, после того, как стало известно, что Владимир Зеленский на "дебаты" не приехал. При этом специального выхода организаторы не предусмотрели.

Полицейские предложили людям попробовать выйти через рамки-металлодетекторы, через которые они заходили. Но через эти рамки продолжают заходить люди. Началась сильная давка, люди начали кричать друг на друга, — говорится в сообщении.

Дежурившие на месте врачи о пострадавших не сообщают.

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