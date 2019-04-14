Порошенко заявил о готовности провести дебаты с Зеленским 15 апреля

Читайте также

Порошенко заявил о готовности провести дебаты с Зеленским 15 апреля

45

Президент Украины Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что готов провести дебаты со вторым кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским в понедельник, 15 апреля, в эфире телеканала ICTV.

Завтра я буду там. Не бойтесь. Если вы не дай бог не успеете доехать — приезжайте завтра, — сказал украинский лидер.

По словам Порошенко, дебаты кандидатов в президенты могут состояться в эфире программы "Свобода слова".

Как ранее писал Лайф, 14 апреля президент Украины Пётр Порошенко приехал в НСК "Олимпийский" в Киеве, где в течение часа ждал Зеленского, чтобы провести предвыборные дебаты. При этом сам Зеленский ранее призывал Порошенко встретиться на дебатах 19 апреля.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×