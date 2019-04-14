Во Франкфурте в реке подорвали бомбу времён Второй мировой — видео

Читайте также

Во Франкфурте в реке подорвали бомбу времён Второй мировой — видео

10

Из-за обезвреживания снаряда пришлось эвакуировать порядка 600 человек — жителей близлежащих домов.

Во Франкфурте-на-Майне подорвали найденную в реке 250-килограммовую бомбу времён Второй мировой войны, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дайверы проверили, действительно ли снаряд был обезврежен. Представитель городской полиции уточнил, что бомба больше не представляет угрозы населению.

Из-за обезвреживания снаряда было эвакуировано порядка 600 человек. Им уже разрешили вернуться в свои дома.

Бомбу в черте города в реке обнаружили 9 апреля во время тренировки сотрудников пожарной части.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×