Во Франкфурте в реке подорвали бомбу времён Второй мировой — видео

Из-за обезвреживания снаряда пришлось эвакуировать порядка 600 человек — жителей близлежащих домов.

Во Франкфурте-на-Майне подорвали найденную в реке 250-килограммовую бомбу времён Второй мировой войны, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дайверы проверили, действительно ли снаряд был обезврежен. Представитель городской полиции уточнил, что бомба больше не представляет угрозы населению.

Из-за обезвреживания снаряда было эвакуировано порядка 600 человек. Им уже разрешили вернуться в свои дома.

Бомбу в черте города в реке обнаружили 9 апреля во время тренировки сотрудников пожарной части.