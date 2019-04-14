Во Франкфурте в реке подорвали бомбу времён Второй мировой — видео

Во Франкфурте-на-Майне подорвали найденную в реке 250-килограммовую бомбу времён Второй мировой войны, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Дайверы проверили, действительно ли снаряд был обезврежен. Представитель городской полиции уточнил, что бомба больше не представляет угрозы населению.
Из-за обезвреживания снаряда было эвакуировано порядка 600 человек. Им уже разрешили вернуться в свои дома.
Бомбу в черте города в реке обнаружили 9 апреля во время тренировки сотрудников пожарной части.
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