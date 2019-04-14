Bloomberg назвал самую богатую семью в "Игре престолов"

Дом Таргариенов признан самым богатым во вселенной сериала "Игра престолов", сообщает агентство Bloomberg.
Как отмечается, представительнице дома Дейенерис Таргариен принадлежит самый ценный актив вселенной — драконы. Авторам рейтинга не удалось точно определить ценность драконов, но они отметили, что существа представляют собой "источник почти несравнимой силы".
Дейенерис удалось получить контроль над крепостью Кастерли-Рок и бухтой Работорговцев. В активы героини также входит Драконий остров, где можно добывать драконье стекло, в котором есть потенциальная ценность.
На второе место попала семья Ланнистеров. Отмечается, что под их контролем находятся торговые пути. Кроме того, у Ланнистеров есть доступ к "глобальной финансовой системе", то есть возможность брать кредиты у Железного банка Браавоса.
На третьем месте оказался дом Арренов, контролирующий долину Аррен. Также им принадлежит замок "Орлиное гнездо", считающийся неприступным. Четвёртое место занял дом Старков, у которого обширные северные земли, где можно добывать большие объёмы леса, железа и серебра.
Как ранее писал Лайф, исполнитель роли Горы в "Игре престолов" признался, что получил роль в сериале через "Фейсбук".
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