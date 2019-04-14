Bloomberg назвал самую богатую семью в "Игре престолов"

Эксперты оценили, какие активы являются самыми ценными среди персонажей и как они могут зарабатывать на своих владениях.

Дом Таргариенов признан самым богатым во вселенной сериала "Игра престолов", сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, представительнице дома Дейенерис Таргариен принадлежит самый ценный актив вселенной — драконы. Авторам рейтинга не удалось точно определить ценность драконов, но они отметили, что существа представляют собой "источник почти несравнимой силы".

Дейенерис удалось получить контроль над крепостью Кастерли-Рок и бухтой Работорговцев. В активы героини также входит Драконий остров, где можно добывать драконье стекло, в котором есть потенциальная ценность.

На второе место попала семья Ланнистеров. Отмечается, что под их контролем находятся торговые пути. Кроме того, у Ланнистеров есть доступ к "глобальной финансовой системе", то есть возможность брать кредиты у Железного банка Браавоса.

На третьем месте оказался дом Арренов, контролирующий долину Аррен. Также им принадлежит замок "Орлиное гнездо", считающийся неприступным. Четвёртое место занял дом Старков, у которого обширные северные земли, где можно добывать большие объёмы леса, железа и серебра.

Как ранее писал Лайф, исполнитель роли Горы в "Игре престолов" признался, что получил роль в сериале через "Фейсбук".