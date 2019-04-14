Порошенко сообщил, что Украину ждёт референдум по вступлению в ЕС

По его мнению, вступление Незалежной в Евросоюз и Североатлантический альянс поможет укрепить независимость страны.

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе "дебатов" на стадионе "Олимпийский" в Киеве, в которых он принимал участие один, заявил, что страну ждёт референдум о её членстве в ЕС.

— И хочу сообщить, что референдум всё равно будет. Будет тогда, когда поставим вопрос предметно. Потому что вступление в ЕС невозможно без референдума. Сначала подаётся заявка на вступление, тогда, когда мы отвечаем критерию, — заявил Порошенко.

По его словам, на референдуме жителям страны предстоит ответить на вопрос: готовы ли они делегировать часть полномочий наднациональному органу. Порошенко выразил мнение, что вступление Незалежной в Евросоюз и Североатлантический альянс поможет укрепить независимость страны.

Ранее Лайф сообщал, что действующий президент Украины Пётр Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" в центре Киева. Он вышел на сцену под аккомпанемент выступающей группы.