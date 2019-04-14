Порошенко спел Зеленскому "Ти ж мене підманула" и процитировал советский фильм

В течение всего мероприятия действующий президент Украины неоднократно отмечал, что его соперник по президентской гонке испугался, хотя шоумен заранее подчёркивал, что не собирается приходить, потому что дебаты пройдут 19 апреля.

Кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко после выступления на киевском стадионе "Олимпийский" поднялся на сцену около спорткомплекса и вместе с находившимися там музыкантами спел популярную песню "Ти ж мене підманула". В одной из строчек песни были изменены слова, чтобы было понятно, что речь идёт про дебаты, а сама песня адресована сопернику Порошенко на выборах Владимиру Зеленскому.

— Ти казала у неділю підем разом на дебати. Я прийшов — тебе нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, — спел вместе с музыкантами группы Ot vinta Пётр Порошенко.

Кроме того, ещё в ходе самих дебатов, которые фактически превратились в сольное выступление Порошенко, кандидат в президенты призывал Зеленского прийти и "не бояться". В том числе Порошенко процитировал песню из советского фильма "Трактористы".

— Как в российской песне... Я пришла к тебе, а ты растерялся, — сказал Порошенко.

Как сообщал Лайф, ранее шоумен Владимир Зеленский заявлял, что не намерен приходить на дебаты с Порошенко 14 апреля. Ведь изначально дата проведения мероприятия была установлена на 19-е число и сам же Пётр Порошенко согласился с этим. И лишь позднее в одностороннем порядке перенёс дату дебатов.

В штабе Зеленского раскритиковали Порошенко, подчеркнув, что в законе Украины чётко указано, в какой день должна пройти встреча кандидатов, менять дату в одностороннем порядке Порошенко не вправе, тем более с привлечением президентских ресурсов.

Второй тур президентских выборов пройдёт на Украине 21 апреля 2019 года, в нём примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко.