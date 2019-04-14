В Мордовии подростка убили выстрелом из машины

Рядом с погибшим находилась его знакомая, которая и услышала хлопок из проезжавшего автомобиля.

В Мордовии неизвестный застрелил 15-летнего подростка, проезжая мимо него на машине. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Инцидент произошёл в районе лесополосы неподалёку от села Марьяновка Большеберезниковского района. Именно там было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением.

Рядом с погибшим находилась его знакомая, которая и услышала хлопок из проезжавшего автомобиля. Она сразу же вызвала скорую помощь, однако приехавшие на место ЧП медики не сумели спасти юношу.

Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства случившегося.