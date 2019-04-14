В Тель-Авиве на время финала Евровидения запустят 50 бесплатных автобусов

Муниципалитет Тель-Авива сообщил, что в городе с вечера пятницы 17 мая по ранние часы воскресенья 19 мая будет запущено порядка 50 бесплатных автобусов, пишет Jerusalem Post.

Шаттлы будут курсировать в шаббат для удобства жителей и гостей города — поклонников Евровидения. Их маршруты пройдут вдоль основных площадок, связанных с мероприятиями песенного конкурса.

Власти города намерены обеспечить комфортное пребывание иностранцев в Тель-Авиве — названия и информация на остановках будут переведены на английский язык.

Как отмечается, в шаббат — седьмой день недели в иудаизме — в Израиле по религиозным соображениям ограничена работа общественного транспорта. Обычно городской транспорт прекращает работу к вечеру пятницы, а возобновляет её с заходом солнца в субботу.

Напомним, финал Евровидения пройдёт в Тель-Авиве 18 мая. По прогнозам мэрии города, на песенный конкурс съедется свыше десяти тысяч человек.