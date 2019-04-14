В Туве после побега арестованных возбудили дела и объявили план "Сирена"

План "Сирена" используют для поиска особо опасных преступников, он объявлен на территории всей республики.

Следователи возбудили два уголовных дела после побега девяти задержанных из помещения изолятора временного содержания в Туве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, утром 14 апреля двое задержанных напали на дежурного по изолятору. Они начали его душить, после чего нанесли несколько ударов ножом. После нападения задержанные открыли другие камеры и вместе ещё с семью арестованными совершили побег.

Как отмечается, раненый сотрудник полиции был госпитализирован, его здоровью ничто не угрожает.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. К нему было присоединено уголовное дело, возбуждённое по факту побега задержанных.

Как сообщает ТАСС, в республике объявлен план "Сирена", который используют для поиска особо опасных преступников.

Как сообщал Лайф, на территории Тувы, Хакасии и Красноярского края ведётся поиск восьми беглецов. Девятый сбежавший был задержан без оказания сопротивления. Среди сбежавших есть задержанные за разбой и убийство.