Смотрим ТВ в "цифре". Как перейти на новый телеформат

15 апреля в России начнётся второй этап перехода на цифровое телевидение: Москва и ещё 19 российских регионов откажутся от аналогового вещания. Для перехода на новый формат потребуется специальное оборудование или как минимум настройка имеющегося. Лайф изучил этот вопрос и теперь рассказывает, что лучше покупать и как быстро настраивать.

Что такое цифровое ТВ и чем оно лучше аналогового

Цифровое ТВ — это усовершенствованная технология передачи изображения и звука. Если в старом формате — аналоговом — аудио и видео кодируются с помощью электрического сигнала, то в новом используется цифровое кодирование. В последнем случае зритель получает ряд плюсов. Во-первых, повышается разрешение картинки — с 640х480 пикселей до 720х576 пикселей. То есть видео становится чётче и детализированнее. Во-вторых, переход на цифровое ТВ гарантирует работу 20 каналов: "Россия 1", "Россия 24", "Культура", "Карусель", "Матч ТВ", НТВ, Пятый канал, ОТР, ТВЦ, Рен ТВ, СТС, ТНТ, ТВ-3, "Мир", "Звезда", "Пятница", "Муз-ТВ", "Спас" и "Домашний".

Без специального оборудования почти никак

Как мы уже отметили, для перехода на новый формат, вероятно, потребуется раскошелиться на дополнительное оборудование. Поскольку совсем не факт, что в вашем телевизоре, даже если у него плоский экран, есть необходимый приёмник — DVB-T2.

Чтобы узнать, есть ли в вашей технике эта опция по умолчанию, нужно заглянуть в руководство по эксплуатации и посмотреть, упоминаются ли там заветные буквы DVB-T2. Они, как правило, либо присутствуют, либо отсутствуют в пункте с перечислением поддерживаемых стандартов вещания. Важно, что нужна поддержка именно DVB-T2, а не DVB-T, -S, -C2 или -SH. Если паспорт телевизора утерян, придётся искать информацию в Интернете. Первым делом посетите сайт Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) — там есть большой интерактивный список многих моделей, по которому легко проверить, есть ли в вашем телевизоре нужная опция или нет. В противном случае придётся искать информацию в Google.

Впрочем, если вы знаете, в каком году вышел ваш телевизор, можно сэкономить время на поиске. Дело в том, что массово телевизоры со встроенным тюнером DVB-T2 начали появляться на рынке в 2011–2012 годах. Если ваша модель старше, наверняка придётся докупать внешний тюнер.

Какой тюнер лучше?

Ассортимент ресиверов очень большой. Главное — определиться, какие дополнительные функции нужны вместе с приставкой.

Условно все приёмники можно поделить на два класса — казуальные и продвинутые. Первые — это безликие чёрные коробки с графическим интерфейсом разной степени невзрачности. Как правило, они не только работают с цифровым сигналом, но и худо-бедно справляются с задачами мультимедийного плеера: могут воспроизводить видео и аудио с USB-носителей или, наоборот, записывать на них фрагменты телеэфиров. Вторые — всё ещё, как правило, пластмассовые коробки с незатейливым дизайном, но уже с Android на борту. Их преимущество очевидно: они превращают телевизор в полноценное Android-устройство с богатым функционалом вроде Wi-Fi, торрент-клиентов и онлайн-плееров.

Обычные приставки, разумеется, дешевле — за них редко просят больше 2000 рублей. Продвинутые в два-три раза дороже. Первые можно купить в Интернете, в любом магазине бытовой техники и даже в отделениях Почты России. Устройства с Android зачастую выгоднее покупать на китайских маркетплейсах вроде AliExpress. Впрочем, не возбраняется отдавать за них деньги и в обычных магазинах.

Как настроить?

После решения всех вопросов с "железом" придётся озаботиться настройкой цифрового телевидения.

Если телевизор поддерживает DVB-T2, что называется, из коробки, то никаких дополнительных манипуляций с антенной не требуется. Главное — переключить телевизор на цифровой тюнер в меню и выбрать автонастройку каналов. Путь к этим пунктам в зависимости от производителя и модели телевизора может отличаться. Подробную инструкцию всегда можно найти в руководстве по эксплуатации. Универсальным ориентиром служит либо кнопка DTV на пульте, либо соответствующий пункт в настройках.

В случае с приставкой действуем похожим образом. Сначала подключаем ресивер к телевизору через любой из подходящих интерфейсов: HDMI, SCART или RCA ("тюльпан"). К приставке подсоединяем обычную аналоговую антенну. Затем включаем оба устройства и на телевизоре выбираем соответствующий интерфейсу вход. Делается это, как правило, посредством нажатия на пульте ДУ кнопки Input. Телевизор покажет графический интерфейс приставки, в котором первым делом нужно найти и активировать автонастройку каналов.

В случае если автонастройка не помогла, придётся прибегнуть к ручной. Для этого потребуется прописать каждому каналу его номер и частоту. Или же указать диапазоны мультиплексов — пакетов каналов, расположенных в определённых диапазонах частот. Всего их в рамках российского цифрового ТВ запущено два — по 10 каналов на каждый. В зависимости от региона параметры мультиплексов могут отличаться. Для этого РТРС создала интерактивную карту, которая отображает частоты для каждого региона.

Напомним, что 15 апреля начнётся вторая волна по переходу России на цифровое телевидение. Третья — заключительная — стартует уже 3 июня.