Кудрин назвал угрозы для мировой экономики

По мнению экономистов, политика США приводит к торговым войнам, что негативно сказывается на общей экономической системе.

Несоблюдение или прямое нарушение установленных правил "игры" в мировой экономике является главной причиной, по которой финансовые лидеры и эксперты опасаются её ослабления. Об этом в ходе весенней встречи Всемирного банка заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

— Вокруг этого в кулуарах крутилось много переговоров, и в разных форматах это дискутируется, что мир вот чуть-чуть ослабнет в результате ослабления общих правил. Мы называем это проблемами мультилатерализма, которые связаны с тем, будет ли мир придерживаться правил, которые выработаны, будь то ВТО, будь то правила на валютных рынках, будь то в финансовом надзоре, борьбы с офшорами налоговыми, — пояснил специалист.

В частности, в ходе встречи участники обсуждали тактику "перехода к двусторонним отношениям с позиции силы", которую используют США. По общему мнению экспертов, такие действия ведут к торговым войнам, что в конечном счёте негативно сказывается на всех участниках мирового рынка.

— Это может влиять на снижение темпов роста. И тем самым это, конечно, затормозит общемировой рост, — подытожил Алексей Кудрин.

Как сообщал Лайф, ранее председатель Счётной палаты рассказал, что американские санкции в отношении российских банков не повлияют существенным образом на положение в экономике России.