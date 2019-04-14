Адвокат Ассанжа заявила о его готовности сотрудничать со шведским следствием

Основатель скандально известного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать со следственными органами Швеции, если будет возобновлено расследование дела против него. Об этом в интервью Sky News рассказала адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.

— Если они (шведская прокуратура. — Прим. Лайфа) примут решение возобновить дело... мы будем абсолютно рады ответить на эти вопросы, если и когда они возникнут, — заявила Робинсон.

Напомним, Джулиан Ассанж, ответственный за публикацию секретных документов некоторых стран, был задержан в Посольстве Эквадора в Великобритании. Там он скрывался с 2012 года из-за опасений по поводу экстрадиции в США. Ранее WikiLeaks опубликовала видеозапись, на которой кот Ассанжа Мичи "наблюдает" за моментом задержания своего хозяина.