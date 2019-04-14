Попытка фигуриста впервые исполнить уникальный элемент попала на видео

На разминке Киган Мессинг зашёл на прыжок, а после вращения в воздухе упал на лёд.

Канадский фигурист Киган Мессинг пытался исполнить четверной аксель, но упал. Видео неудачной попытки, снятое на разминке на командном чемпионате мира в Фукуоке, Япония, спортсмен опубликовал в своём аккаунте в Instagram.

На кадрах видно, как фигурист после прыжка неудачно приземляется на лёд и падает.

Аксель считается самым сложным прыжком в фигурном катании. Четверной аксель — 4,5 оборота — на соревнованиях никто из фигуристов ещё не выполнял. Как правило, мужчины исполняют тройной аксель, а женщины — двойной.