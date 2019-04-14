Количество погибших в ходе боевых действий под Триполи возросло до 121

В результате боевых действий около ливийской столицы Триполи погиб по меньшей мере 121 человек и 561 получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба ливийского подразделения Всемирной организации здравоохранения.
#LibyaCrisis casualties are 682: 121 dead and 561 wounded. WHO sending medical supplies, health staff support for first- and second-line responders. #Tripoli @OCHA_Libya @UNSMILibya @WHOEMRO @UNHumanRights— World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) April 13, 2019
— ВОЗ высылает медицинские принадлежности и медработников первой и второй группы реагирования, — сообщает организация.
Напомним, после убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия находится в состоянии раскола. В столице сидит Правительство национального согласия, созданное при поддержке ООН и Евросоюза, его возглавляет Фаиз Сарадж. На востоке страны действует избранный парламент, на его стороне — командующий армией Халифа Хафтар.
4 апреля Национальная армия Ливии начала наступление на Триполи. Позже премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж пригрозил трибуналом участникам наступления на Триполи.
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