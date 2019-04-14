Под Брюсселем задержали подозреваемого в организации теракта

В пригороде Брюсселя полиция задержала 22-летнего молодого человека, которого подозревают в планировании теракта. Об этом сообщает Derniere Heure.
По предварительной информации, теракт он собирался совершить в субботу или воскресенье. При задержании у него были найдены ноутбук и телефоны. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.
Отмечается, что проживал он в городе Вавре, где находится крупный парк аттракционов.
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