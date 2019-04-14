При обвале на шахте в Донецкой области погиб горняк

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При обвале на шахте в Донецкой области погиб горняк

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Фото: © 112.ua

Один горняк погиб, двое получили тяжёлые травмы при обвале на шахте в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Мужчины упали в зумпфовую часть вентиляционного ствола из-за перекоса, произошедшего при перемещении полки перекрытия.

Прокуратура начала проверку возможного нарушения правил безопасности.

Ранее Лайф сообщал о взрыве на желатиновом заводе на Украине, в результате которого погиб человек.

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