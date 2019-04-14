Около 5 тысяч человек побывали на "дебатах" Порошенко на стадионе "Олимпийский"

По данным МВД Украины, на дебаты с участием одного президента страны Петра Порошенко на стадион "Олимпийский" пришло около пяти тысяч человек. Такие данные приводятся на сайте ведомства.

— Национальная полиция совместно с Национальной гвардией обеспечили безопасность во время проведения мирного собрания граждан, на котором присутствовало до пяти тысяч человек, — заявил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

Кроме того, правоохранители проверили территорию майдана, откуда ранее поступали сообщения о минировании.

Ранее Лайф сообщал, что действующий президент Украины Пётр Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" в центре Киева. Он вышел на сцену под аккомпанемент выступающей группы, затем ответил на вопросы журналистов и даже спел для Владимира Зеленского песню.