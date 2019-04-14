В результате миномётного обстрела Алеппо погибли шесть человек

Также в сирийских СМИ появилась информация о гибели ребёнка в результате подрыва мины.

В результате миномётного обстрела сирийского города Алеппо террористами погибли шесть человек. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство.

— Шестеро гражданских были убиты и несколько ранены в ходе миномётного обстрела террористов на улице Аль-Нил и в районе Аль-Халидия, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Аль-Сукари погиб ребёнок в результате взрыва мины. Отмечается, что двое других детей, находившихся рядом в момент инцидента, доставлены в университетский госпиталь с ранениями.

Ранее Лайф писал, что в Сирии террористы обстреляли школьный автобус, в результате погибли двое детей.