Панин хочет лишить бывшую жену родительских прав через суд

Поводом для этого стала "истерика" его дочери, которая началась после того, как женщина запретила ей поехать в Германию.

Актёр Алексей Панин намерен через суд добиться лишения его бывшей жены родительских прав. Об этом он заявил в эфире программы "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.

История берёт своё начало в 2009 году, когда мать дочки Панина запретила ей поехать в Германию с отцом и друзьями. По словам актёра, тогда у девочки началась "истерика", а ему стало понятно, что данную ситуацию необходимо решать через суд.

При этом он подчеркнул, что мера не является попыткой запретить женщине общение с дочерью, а лишь единственным механизмом воздействия на неё.

Кроме того, сама девочка также заявила, что не хотела бы жить с мамой.